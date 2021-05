AVELLA. Operaio della Pubblica Illuminazione rimane folgorato durante dei lavori. Foto

Grave incidente sul lavoro in Avella alla via Tora dove un giovane operaio elettricista che lavorava alla pubblica illuminazione nella cittadina archeologica è rimasto gravemente ferito a seguito di una scossa elettrica. L’uomo, che dalle prime informazioni si trovava su una scala per sistemare un danno ad un lampione a causa della scossa elettrica è caduto rimanendo esamine. Soccorso da una famiglia del posto veniva immediatamente lanciato la richiesta di aiuto al 118 che dopo pochi minuti soccorreva l’uomo ancora a terra. L’operaio rimasto ferito, poco più che trentenne, è stato trasportato immediatamente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola in codice rosso. Sul posto operano anche i Carabinieri della Stazione di Avella comandati dal maresciallo Piccione.





