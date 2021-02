AVELLA. Ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Non di fa attendere l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole del paese da parte del sindaco Domenico Biancardi di Avella, che tra breve verrà pubblicata sull’albo pretorio del Comune, dopo i casi positivi al COVID tra alcuni alunni delle primarie. Chiusura per 15 giorni a partire da domani 12 febbraio 2021.

Nonostante tutti gli accorgimenti adottati dal dirigente scolastico e dall’amministrazione comunale, come distanziamento, mascherine ecc, non si è riusciti ad evitare il contagio, che chiaramente viene dal nucleo familiare. I tamponi predisposti per gli alunni delle classi interessate stabiliranno se tutto ha funzionato alla perfezione anche all’interno dei plessi.

adsense – Responsive – Post Articolo