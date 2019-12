AVELLA. Pensionamenti ed encomio, il plauso della minoranza “Cambia Avella”

“Ieri nella Seduta del Consiglio Comunale si è proceduto alla consegna delle pergamene ai dipendenti del Comune di Avella che sono stati collocati in pensione ed a rendere un meritato encomio alla Stazione dei Carabinieri di Avella. Un momento importante di condivisione e plauso al lavoro, alla professione, ai valori ed ai principi che connotano una Società #civile, equa e democratica. Negli occhi dei dipendenti tanta commozione e consapevolezza del senso della pensione come punto di arrivo e di non ritorno. Ognuno di noi in questo mondo al netto delle priorità di affetti ha nel proprio tempo come priorità il lavoro. A Loro che da oggi hanno la libertà di gestire il proprio tempo va un forte abbraccio da parte del Gruppo di Minoranza e soprattutto va il sincero augurio di riuscire ad estrinsecare nella vita e negli affetti l’esperienza acquisita e la forza maturata negli anni di lavoro. Alla Stazione dei Carabinieri di Avella, guidata dal Maresciallo Piccione Gian Marco, va da parte del nostro gruppo di Minoranza un grande ringraziamento. La Loro presenza il Loro esserci sempre per i cittadini e per la Comunità Avellana e Mandamentale sono garanzia e segno tangibile di uno Stato che esiste e che è proteso sempre alla tutela dei diritti, della legalità e di quella #moralita’ che, se pure attiene alla sfera individuale e personale di ogni essere umano, rimane ed è il punto di partenza per essere un buon cittadino in una Società che spesso logora. Il Gruppo di Minoranza “Cambia Avella”.”

adsense – Responsive – Post Articolo