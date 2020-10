AVELLA: Per il 1 e 2 novembre, Maria la corta, offre servizio di consegna da domani 23 ottobre. 

Per il 1 e 2 novembre, Maria la corta, titolare dello store “i fiori di geoflawers” offre servizio di consegna da domani 23 ottobre.

La commemorazione dei Santi e dei defunti si avvicina, mai come quest’anno l’accesso ai cimiteri ha ancora un grande punto interrogativo, causa covid19.

Per evitare che in questi giorni solenni i Santi ed i morti si ritrovino senza fiori, Maria la corta anticipa le consegne delle composizioni.

Per prenotare gli omaggi floreali è possibile andare allo store, ad Avella in Via Nazionale 31 oppure chiamare il numero 0818252014.

