AVELLA. Pericolo scampato per alcuni automobilisti, lampione prende fuoco e cade in pubblica via. Foto

Un episodio che ha dell’incredibile quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio, in via dei Mulini ad Avella. Un lampione della pubblica illuminazione ha preso fuoco. In pochi secondi fiamme e fumo hanno coperto il corpo superiore dell’apparecchio che continuava a consumarsi inesorabilmente sotto il fuoco. Incredulità ed anche un po’ di spavento tra gli automobilisti che si trovavano a percorrere la strada, terrorizzati dalla scena e appena in tempo di scansarsi ed evitare il peggio.

adsense – Responsive – Post Articolo