Si fanno sempre più pressanti i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare la circolazione di veicoli e persone senza giustificato motivo. Ad Avella in piazza Municipio un vero e proprio blocco alla circolazione delle auto è stato istituito da Carabinieri e Vigili Urbani. Oltre trenta le multe elevate a cittadini che non hanno rispettato l’ultimo decreto emanato dal governo e dalla regione.

