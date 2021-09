AVELLA. Presentato il testo “Sul gradino di marmo” di Francesca Grassi

E’ stato presentato questa sera nella corte del Palazzo Baronale di Avella, nell’ambito della rassegna “Autore in giardino” l’ultimo testo di Francesca Grassi dal titolo: “Sul gradino di marmo”. A presenziare il primo cittadino Domenico Biancardi, la dottoressa Carmen Loiola, l’avv. Antonio Larizza presidente dell’associazione Artis Suavitas, Felice Peluso presidente dell’associazione AIDO sez. Nola-Cimitile. Moderatrice la dott.ssa Lucrezia Gambardella coadiuvata dall’attore Gennaro Caliendo che ha letto alcuni estratti del testo.

La nuova storia raccontata ne “Sul gradino di marmo” è il destino di due donne sembra scorrere su un unico binario dove il lettore e soprattutto le lettrici potranno forse trovare una emozionante risposta ad un quesito che oggi è fin troppo ignorato assieme a molte altre importantissime cose: che cos’è l’amore vero?

In allegato video e foto della serata.

TRAMA Boston, USA. Lauren Buckannon ha trovato lavoro presso una nota casa editrice, la Vain Publishing, e vive in una casa in stile vittoriano nel South End assieme al fratello John. La vita della giovane donna è stata segnata dalla tragica morte dei genitori e dopo la fine di una lunga storia d’amore sembra non avere più fiducia nel sentimento se non quello vissuto nei libri e nei film. Un giorno, rimuovendo un gradino scricchiolante all’ingresso della sua porta, Lauren si ritrova fra le mani il diario appartenuto alla precedente padrona della casa in cui vive, Dotty Fever. La ricostruzione della vita di questa misteriosa donna attraverso la lettura del suo diario e una nuova, del tutto inaspettata relazione con l’affascinante David Garvin, proprietario della Vain Publishing, porteranno la protagonista in un intenso ed emozionante viaggio che cambierà del tutto la sua vita riscoprendo il senso del vero amore, quello conquistato attraverso gioie e soprattutto dolori.





adsense – Responsive – Post Articolo