AVELLA: Procedure di sorteggio per la formazione delle prime classi dell’infanzia – elementari – medie.

Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo Mons. Pasquale Guerriero di Avella sono stati estratti i gruppi di alunni per le varie sezioni per le prime classi dell’infanzia – elementari e medie. Presenti ai sorteggi l’Assessore alla cultura Santina Cerbone, il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta , i docenti Prof. Ricciardi Rosalba, Prof. Annunziata D’Anna, Prof. Giovanna Amato, Prof. Immacolata Parente, Prof. Mimmo Iannicelli e la sig.ra Rosita Terracciano in qualità di rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto. I gruppi di alunni sono stati composti dalla Commissione Continuità che ha tenuto conto di creare un equilibrio didattico omogeneo nella sua eterogeneità, le classi sono state formate tra bambini di pari livello didattico, fasce di rendimento e in composizione uguale tra maschi e femmine. Tutti gli alunni saranno messi a proprio agio e supportati durante il nuovo e particolare anno scolastico da personale altamente qualificato. A differenza degli altri anni non è stato possibile far assistere i genitori ai sorteggi, causa covid19. Entro domani sarà pubblicato sull’Albo Istituzionale un avviso nel quale verrà comunicata la procedura per venire a conoscenza di quanto la sorte ha deciso. L’estrazione si è tenuta nel rispetto della privacy e della trasparenza.

