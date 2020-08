AVELLA. Pronto per ottobre il Museo Immersivo e Archeologico. Biancardi: “Ho fatto tutto quello che Avella aveva bisogno, adesso tocca a voi”.

Si lavora anche in questo caldo mese di agosto ad Avella per terminare i lavori del Museo Immersivo Archeologico che aprirà al pubblico nel prossimo mese di ottobre. Ad annunciarlo il sindaco Domenico Biancardi, il quale entusiasta fa sapere che sarà per i visitatori una emozione unica, occorreranno circa due ore per visitare il Museo. Il tour prevederà l’archeologico e il museo Immersivo. Si chiamerà “MIA Avella”, la parte archeologica è già tutta pronta si stanno completando i lavori di quella digitale. Il museo sarà dotato di aria condizionata, allarme antincendio e videosorveglianza. Intanto in questi giorni si sta montando in paese la filodiffusione che irradierà la Piazza principale, tutto il corso Vittorio Emanuele fino a San Pietro. “Dopo questi ultimi progetti che stiamo portando a termine posso dire di aver fatto tutto quello che avevo promesso alla cittadinanza”, afferma la fascia tricolore avellana concudendo; “adesso tocca a voi, dobbiamo fare i cittadini responsabili non distruggere quello che con tanti sforzi abbiamo realizzato“.

