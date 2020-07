AVELLA. Prosegue a pieno ritmo il Campus dell’Arte organizzato dal Comune di Avella in collaborazione con la Fondazione Avella Città d’Arte ed il SIAT presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro.

Coordinati dal team di operatori selezionati, i bambini partecipanti sono impegnati nelle numerose attività ludiche e didattiche messe in atto dal Campus comunale, che quest’anno per la prima volta è sceso in campo grazie soprattutto all’impegno e alla dedizione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, soprattutto del Vicesindaco Antonia Caruso. Una proposta quella del Comune di Avella che ha suscitato immediatamente l’entusiasmo dei genitori e principalmente dei piccoli ospiti, con una partecipazione massiccia andata oltre le previsioni. Divertimento e cultura come fattori fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei bambini, elemento essenziale per la formazione delle nuove generazioni e soprattutto per favorire l’attaccamento al proprio territorio, del quale un domani saranno ambasciatori. Dagli organizzatori giunge un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Campus, dalle ditte che hanno realizzato i lavori di adeguamento ai fornitori, in particolar modo alla Cartoleria dei Sogni che ha donato tra l’altro i cappellini per tutti i bambini.

