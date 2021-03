AVELLA. Pubblica illuminazione, in corso le prove illuminotecniche. Ecco di cosa si tratta

Obiettivo primario dell’illuminazione stradale è quello di aumentare la sicurezza del traffico automobilistico: come statisticamente accertato, una corretta illuminazione riduce gli incidenti notturni in media del 30%. Nonostante il traffico sia meno intenso, di notte gli incidenti sono più frequenti e più gravi rispetto a quelli che si verificano durante il giorno. Il Comune di Avella ha affidato con gara d’appalto la gestione della pubblica illuminazione ad una società privata che in queste settimane ha provveduto a sostituire le vecchie lampade con quelle più moderne e soprattutto a Led, quest’ultime che consentono un enorme risparmio energetico. In queste sono all’opera dei tecnici professionistici che stanno eseguendo delle prove illuminotecniche nelle varie strade del paese per controllare se i parametri di illuminazione sono conformi alle normative vigenti. Entro una settimana si conoscerà con esattezza lo stato di illuminazione di ogni singola strada e soprattutto se in regola con la legge in caso contrario la ditta appaltatrice dovrà procedere a mettere a norma l’impianto. I controlli della rete pubblica sono affidati ad un tecnico esterno e tra una settimana si conoscerà lo stato effettivo dell’intero impianto di pubblica illuminazione del paese. In ogni momento in cui ci saranno cali di luminosità è previsto il controllo immediato e l’adeguamento illuminotecnico della strada.

