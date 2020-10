Avella – Ricomincia l’oratorio canossiano

“Seconda stella a destra… Per continuare a sognare l’oratorio ad occhi aperti” è questo lo slogan scelto dalle suore canossiane per ritornare alla normalità e riproporre a bambini e ragazzi le nuove attività dell’ oratorio. Gli incontri si terranno di domenica, ma ci saranno anche appuntamenti settimanali per corsi di chitarra, cucito, ricamo. Tutti insieme grandi e piccini ad ogni evento si divertiranno nel rispetto della normativa anti Covid19. Per informazioni rivolgersi alle suore canossiane.

