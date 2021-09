AVELLA. Rientro a scuola in sicurezza per gli alunni dell’ Istituto comprensivo “Mons. P. Guerriero”

Appuntamento fisso, la giornata dell’accoglienza, che da anni si ripete con l’Assessore Santina Cerbone.

“L’istruzione è un diritto, quindi abbiamo adottato, in accordo con i dirigenti scolastici, misure anti-covid per garantire lo svolgimento delle lezioni senza rischio di interruzioni che potrebbero ripercuotersi sugli stessi alunni, già provati dal precedente anno scolastico.

Per tutte le classi massima osservanza dei protocolli: distanziamento, igienizzante in ogni aula e obbligo di mascherina (escluse infanzia).

Per le scuole dell’infanzia: orario flessibile in entrata e in uscita. Primaria: utilizzo degli spazi esterni con posti dedicati alle diverse classi; entrata e uscita ad orari diversi per piano terra e primo piano. Secondaria: utilizzo degli spazi esterni e orari diversi per piano terra e primo piano.

“È dal primo giorno di mandato che ho scelto di svolgere il mio ruolo restando continuamente in contatto con le mamme degli studenti, preside e professori. Per il ruolo che ricopro ormai da 5 anni, dialogo e presenza sono le prerogative. Abbiamo addirittura un numeroso gruppo whatsapp in cui condividiamo e risolviamo problematiche”

Oggi ricominciamo dopo più di un anno di sofferenza per questi ragazzi. Ho letto gioia e felicità sui loro volti, più degli altri anni. Come amministrazione monitoreremo costantemente il rispetto delle norme anticovid, per la costanza della loro istruzione, per le loro famiglie e per il benessere della comunità”

