AVELLA. Rinviata al 2021 la nona “Sagra della Castagna e della Nocciola”

Il direttivo dell’associazione “I Rami del Melo”, visto il protrarsi dello stato di emergenza causa Covid 19, ha deliberato l’annullamento della nona edizione della Sagra della Castagna e della nocciola avellana programmata per il 9, 10 e 11 ottobre p. v.

L’appuntamento è rinviato a ottobre 2021 sperando ed augurandoci che nel frattempo tutto sia risolto dal punto di vista sanitario, quando pensiamo di ritornare con due fine settimana proponendo la nona e la decima edizione.

Approfittiamo per chiedere a tutti i nostri simpatizzanti di rispettare le regole imposte da questo brutto momento per non vanificare i sacrifici che ognuno di noi ha fatto per uscire fuori da questa situazione e vi auguriamo tutto il bene del mondo.

adsense – Responsive – Post Articolo