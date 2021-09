AVELLA.Ritorna il “Campus dell’Arte” con attività pomeridiane,ecco come iscriversi.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Avella con avviso pubblico ha annunciato l’ apertura delle iscrizioni al “Campus dell’Arte” dedicato ai bambini di Avella tra i 5 e i 11 anni. Quest’anno si punterà in particolare al supporto scolastico e alle attività formative ma ci sarà sempre spazio al divertimento. Non sono previsti potenziamenti di altri Campus poiché le attività saranno svolte tutte nei luoghi pubblici e la partecipazione sarà gratuita. Potranno partecipare fino a 40 bambini per le normative anticovid e quindi varrà l’ordine di presentazione della domanda ovvero il numero di protocollo. La modulistica é disponibile presso l’ufficio Turistico Siat piano terra Palazzo Baronale che é aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.

