AVELLA. Ritorna l’incubo furti, svaligiata una casa durante la cena.

Oramai é caccia al Lupen o alla banda dei soliti ignoti che da diversi mesi o addirittura anni hanno letteralmente svaligiato “quasi” interi quartieri nonostante la presenza diurna e notturna dei carabinieri dopo le segnalazioni. Il ladro o i ladri giocano d’astuzia e probabilmente pianificano i furti non trascurando nessun dettaglio. Poche ore fa una famiglia di Avella residente in zona Tombe Romane ha subito un furto mentre tutti componenti erano a cena. Stando alla ricostruzione fornita dal capo famiglia il ladro o i ladri hanno trovato una finestra semiaperta e si sono introdotti in casa. Questo é il secondo furto in ordine di tempo verificatosi nella cittadina dopo quello avvenuto presso l Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti. Ora gli avellani sono molto preoccupati per questi episodi di vera e propria “violenza” nei confronti della privacy e della serenità delle famiglie.

