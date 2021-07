AVELLA. Rush finale della decima edizione della rassegna “Teatro sotto le stelle”. Ecco gli ultimi due appuntamenti

In dirittura d’arrivo la decima edizione della rassegna teatrale “Teatro sotto le Stelle”, organizzata dalla Associazione Mela di Avella che si sta svolgendo, come da sempre, nella suggestiva location del Giardino del Palazzo Baronale.

Iniziata il 10 Luglio, fatta eccezione per domenica 11 per la finale del campionato europeo di calcio, recuperata venerdì 23, la rassegna ha visto esibirsi già 6 compagnie ogni fine settimana, e si concluderà con gli ultimi due spettacoli previsti per sabato 31 Luglio e domenica 1 Agosto.

A chiuderla non poteva non essere proprio la compagnia teatrale della stessa associazione “MELA”, con due spettacoli teatrali:

– Sabato 31 Luglio si rappresenta la commedia di E. De Filippo “NON TI PAGO”. – – Domenica 1 Agosto con un tributo a Massimo Troisi, dal titolo “RICOMINCIO DA TE”.

Prenotazione obbligatoria in conformità alle norme anti covid.

adsense – Responsive – Post Articolo