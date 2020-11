AVELLA: Sabato 7 novembre, Maria la corta, inaugura il Natale 2020

Un Natale decisamente particolare questo del 2020, ci apprestiamo a vivere un altro momento difficile nel periodo più bello dell’anno. Anche se intriso di difficoltà, il Natale 2020 merita di essere vissuto e ricordato, ed è questo l’intento di Maria la corta. Far vivere la magia del Natale sempre e comunque. Sabato 7 novembre, presso lo store “I fiori di geoflawers”, ad Avella in via Purgatorio, Maria inaugura il suo Natale 2020. Tantissime saranno le novità, la prima è che si parte con uno sconto della merce al – 30%.

Maria vi aspetta, rispettando le normative anti-covid, dalle ore 16 di sabato pomeriggio, come da orario consueto del negozio.

