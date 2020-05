AVELLA. Sanificate le chiese in attesa della riapertura

Ieri ad Avella sono state sanificate le chiese in attesa della riapertura con le celebrazioni aperte al pubblico del 18 maggio prossimo. Il parroco don Giuseppe Parisi ha voluto ringraziare il Comune e notiziare i fedeli.

“Oggi è stata effettuata la SANIFICAZIONE delle chiese, dei bagni e dei locali attigui, gentilmente offerta dal Comune.

Da domani si provvederà alla pulizia generale dei luoghi sacri.

Ringrazio a nome della comunità ecclesiale il sindaco Domenico Biancardi e Pasquale Maiella per la disponibilità.

Ringrazio altresì tutti coloro che daranno una mano per la pulizia degli ambienti e dell’arredo.

Domenica vi comunicherò come ci organizzeremo per le MESSE a iniziare dalla settimana prossima”.

Oggi intanto gruppi di volontari stanno effettuando i lavori di pulizia delle chiese.

adsense – Responsive – Post Articolo