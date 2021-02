AVELLA. Scatta l’emergenza strade ghiacciate, la Protezione Civile a lavoro

E’ scattato questa sera il piano d’emergenza del Comune di Avella per evitare il formarsi di ghiaccio su alcune strade impervie del paese, infatti l’abbassamento della temperatura, che stanotte scenderà sotto lo zero, potrà creare lastre di ghiaccio sulle strade rendendo pericoloso la circolazione dei veicoli. A questo proposito la Protezione Civile avellana diretta dall’arch. Pasquale Maiella ha immediatamente messo in atto il piano d’emergenza procedendo all’applicazione del piano di prevenzione ghiaccio, che in assenza di nevicate, riguarda solamente i percorsi stradali più impervi come via Tora, Via San Francesco, zona Fusaro e altre strade. I mezzi della Protezione civile in queste ore stanno procedendo a spargere il sale. Il sindaco e l’amministrazione comunale a tale proposito ringraziano i ragazzi della protezione civile per tutto quello che fanno per la collettività.

