AVELLA. Screening di domenica, Biancardi: “attendiamo ancora i dati della Biogem”

I 34 positivi di oggi non rientrano tra quelli che hanno effettuato lo screening domenica, mancano in parte i risultati dei tamponi processati presso la Biogem, ad affermarlo è il sindaco Domenico Biancardi. Situazione che non promette nulla di buono in quanto il numero dei contagiati potrebbe ulteriormente avere una elevata crescita. Potrebbe esserci domenica un ulteriore screening alla popolazione sempre con il sistema del drive in, ma si attendono conferme.

adsense – Responsive – Post Articolo