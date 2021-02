AVELLA. Scuole, alunni positivi, ecco la situazione.

Con una nota il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile fa il punto della situazione sulle procedure attivate dopo il riscontro della positività di due alunni della scuola primaria al fine di mettere in sicurezza la scuola e di contrastare la diffusione del virus.

A seguito della positività di alunni, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e l’Istituto Comprensivo Mons. Guerriero hanno attivato immediatamente tutte le procedure previste per la gestione dei casi e degli eventuali focolai di Covid-19 nella scuola e nei servizi educativi. Pertanto tutti i diretti interessati saranno informati e saranno disposte le misure di sicurezza necessarie. Le azioni di controllo e monitoraggio sono continue. Si comunica inoltre che si sta provvedendo alla sanificazione delle classi e degli spazi comuni rispettando tutti i protocolli adottati.

Invitiamo la popolazione al rispetto della quarantena fiduciaria per i minori delle classi interessate e a mantenere la calma, evitando la CORSA AL TAMPONE, che fatto precocemente ha scarsa attendibilità, in quanto scientificamente devono trascorrere almeno cinque giorni dall’ultimo contatto Covid perché possa considerarsi valido!!!

Preghiamo i genitori di non diffondere notizie false attraverso i social e whattaspp ma di attenersi alle disposizioni poste in essere dall’Istituto e dal Comune di Avella che assicureranno lo svolgimento delle lezioni in sicurezza. Si invitano i genitori e la cittadinanza a diffondere notizie ufficiali diramate dalla dirigenza scolastica e dal Comune di Avella attraverso i canali ufficiali o presso le sedi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e comunicazioni.

(Centro Operativo Comunale Protezione Civile – Comune di Avella)

