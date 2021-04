Saranno ancora chiuse le scuole presenti sul territorio avellano anche per la prossima settimana, la decisone è chiaramente sempre legata ai contagi da Covid 19 che nella cittadina archeologica non si arrestano e sono in media di molto superiori a quelle di altri comuni. Necessaria quindi la chiusura secondo la linea scelta dal sindaco Domenico Biancardi, che è in procinto di emanare apposita ordinanza.

