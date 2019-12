AVELLA. Si è svolto il Consiglio comunale, a seguire cerimonia di pensionamento e di encomio. Foto

Oggi ad Avella si è tenuto il Consiglio Comunale che all’ordine del giorno aveva un solo punto quello relativo alla Variazione di Bilancio. Dopo la breve seduta si è svolta la Cerimonia di ringraziamento per i tanti dipendenti comunali che sono andati in pensione durante l’anno i quali anno ricevuto dal sindaco e da tutta ‘amministrazione il ringraziamento per il loro lavoro svolto alle dipendenze dell’Ente durante la loro attività lavorativa. In pensione sono andati i dipendenti Pasquale Canonico, Salvatore Conte, Giacomo D’Avanzo, il vigile Gennaro Noviello, la Ragioniera Maria Bellofatto, il bibliotecario Nicola Montanile, l’Architetto Francesco Balletta, il fontaniere comunale Giovanni D’Avanzo e la dipendente Mariagrazia Vittoria che hanno ricevuto una pergamena di riconoscimento. Quella di oggi è stata anche l’occasione per la consegna di una lettera di encomio che il sindaco a nome del paese ha indirizzato ai superiori del Carabiniere Luigi De Lucia, in forza alla Stazione di Avella, che nei giorni scorsi fu vittima di un investimento da parte di un pregiudicato che non si arrestava all’Alt impostogli. Lo stesso fu poi ammanettato e tratto in arresto mentre per il militare alcuni giorni di prognosi. Alla fine brindisi e scambio di auguri tra tutti i presenti.

