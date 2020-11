AVELLA. Si è svolta la benedizione dei defunti presso il cimitero di Avella. Foto e Video

Cimitero off-limits ad Avella in questi due giorni di inizio Novembre, giorni da sempre dedicati ai propri cari che non ci sono più. Purtroppo il Covid 19 ha reso necessaria l’emanazione dell’ordinanza di chiusura onde impedire il rischio di diffusione del virus. Non per questo però è mancata la benedizione ai defunti da parte del parroco avellano don Giuseppe Parisi che alle 11,30, accompagnato dal sindaco Domenico Biancardi, hanno in nome di tutti gli avellani portato il loro omaggio. Le nostre telecamere hanno ripreso la funzione che potete rivedere in allegato.





