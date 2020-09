AVELLA. Si è tenuto questa sera un incontro dibattito sulla possibilità di ripresa del Torneo di Calcetto “F.Pecchia”. Foto e Video

Un pubblico dibattito si è tenuto questa sera in piazza Convento per parlare di una manifestazione sportiva che ad Avella andava per la maggiore, ovvero il Torneo di Calcetto “Felice Pecchia”. Organizzato da Mario Montanile, uno dei promotori storici del torneo, che negli anni 80-90 ha allietato le serate estive avellane in particolare quelle che andavano da fine agosto a settembre, periodo in cui disputava la manifestazione, si è tornato a parlare della possibilità di riprendere la manifestazione che ormai è ferma da 10 anni, causa mancanza di un idoneo spazio pubblico per il suo svolgimento. Ecco in allegato il video integrale del dibattito.





