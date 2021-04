AVELLA. Si inaugura la Mondadori, appuntamento alle 10,30 con il taglio del nastro

Mondadori Point, il più esteso network di librerie in Italia, rafforza la propria rete di punti vendita in franchising, con un piano di nuove aperture che toccherà principalmente le regioni italiane del centro-sud. Tra queste c’è anche Avella che grazie all’impegno dell’avvocato Antonio Larizza lunedì 26 aprile 2021 alle 10,30 apre al Corso Vittorio Emanuele apre il suo punto vendita. Al taglio del nastro saranno presenti varie personalità politiche, della cultura e dello spettacolo. Hanno annunciato la loro presenza: Veronica Maya conduttrice RAI, il sindaco di Avella nonchè Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi; il consigliere regionale Vincenzo Alaia; il Sindaco di Baiano Enrico Montanaro; il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio; il Sindaco di Casamarciano Carmela De Stefano; il Sindaco di Nola Gaetano Minieri; l’on. Massimiliano Manfredi; il dirigente scolastico dell’IC “Mons. P. Guerriero” Vincenzo Gagliotta; l’Avv. ANGELO PISANI; il giornalista e scrittore Dario Sarnataro.

Dopo il taglio del nastro un nuovo appuntamento è previsto per il pomeriggio alle 17 con altri ospiti tra cui il Giudice Nicola Graziano della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, scrittore; L’etoile Giuseppe Picone del Teatro di San Carlo di Napoli; La Wedding Planner Cira Lombardo; Francesco Todisco delegato Regione Campania.

Aprile è decisamente un mese libresco anche per la cittadina archeologica: il 23 aprile infatti si è festeggiata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore con il patrocinio dell’ UNESCO e tra pochi giorni si inaugura Il maggio dei libri, la campagna nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, giunta nel 2021 alla undicesima edizione.

adsense – Responsive – Post Articolo