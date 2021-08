AVELLA. Comunali 2021. “SiAmo Avella”, questa potrebbe essere l’alternativa per contrastare la maggioranza uscente

In fibrillazione la politica avellana in vista della scadenza del prossimo 4 settembre quando entro mezzogiorno dovranno essere presentate le liste per competere alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Dopo la rinuncia a comporre la lista da parte dell’attuale capogruppo di minoranza avv Chiara Cacace, ecco uscire allo scoperto un nuovo movimento, “SiAmo Avella” che domani sera in piazza Convento alle 20,45 terra un dibattito pubblico per incontrare gli elettori. Tra i responsabili di questo nuovo gruppo c’è un ex consigliere comunale, Mario Montanile, che ha amministrato avella distante i sindacati di Salvi e Guerriero. L’idea sarebbe quella di prendere adesioni per tentare la composizione di una lista in alternativa a quella della maggioranza uscente. Ne sapremo di più domani sera.

adsense – Responsive – Post Articolo