AVELLA-SPERONE. Il nuovo look della Stazione Ferroviaria lascia seri interrogativi.

La Stazione Ferroviaria dell’Eav di Avella-Sperone dopo i lavori di ristrutturazione dell’edificio che accoglie la biglietteria e al primo piano un appartamento, si è dotata di un nuovo look che ne ha abbellito la facciata. E’ stato dipinto sulla facciata lato est un murales che raffigura quello che dovrebbe essere un prodotto tipico dei due comuni mandamentali, tutti si chiederanno la nocciola? Invece no, il murales raffigura la castagna. Avella il paese che da il nome al prodotto simbolo le “avellane” oggi è diventato invece per i responsabili dell’Eav delle castagne.

