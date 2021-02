AVELLA. Strade dissestate al centro del paese, ambulanza sprofonda in una buca

E’ sempre più precario lo stato di cattiva manutenzione delle strade della cittadina archeologica sull’intero territorio comunale, questa mattina infatti in via Cardinale D’Avanzo a farne le spese è un’ambulanza del 118 che nel mentre transitava è finita in una buca. Gli operatori hanno dovuto sospendere gli interventi e chiedere aiuto per provvedere a togliere il mezzo dalla voragine creatasi sul manto stradale. Sul posto è stato inoltre chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso e tenuto conto del pericolo creatosi.

adsense – Responsive – Post Articolo