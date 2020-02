AVELLA. Successo nel fine settimana per la compagnia teatrale “Mela”

Cala il sipario su “Non ti pago”, allestimento teatrale messo in scena dalla Compagnia Stabile Mela dal 7 al 10 febbraio presso il Teatro Biancardi di Avella.

Un successo artistico e di pubblico che ha confermato la qualità di una Compagnia da anni sulla cresta dell’onda, capace di rinnovarsi e reinventarsi passando da un genere all’altro con estrema disinvoltura.

Una scelta coraggiosa, una scommessa vinta che ha portato in quattro giorni 700 spettatori, tra cui gli alunni della Scuola Paritaria Pallotti e dell’I. C. Guerriero, che si sono divertiti e commossi seguendo le disavventure della famiglia Quagliuolo e della famigerata quaterna vincente.

“La soddisfazione è enorme per il successo arrivato dopo un lavoro estenuante ed una preparazione durata mesi, ma anche per essere riusciti a realizzare il progetto con le scuole al quale tenevamo molto. È fondamentale far appassionare i giovani all’arte teatrale affinché possano essere le nuove leve del futuro. Per noi stessi essere riusciti a rappresentare in questo modo la commedia è un motivo di vanto poiché abbiamo dimostrato di essere a nostro agio soprattutto con gli allestimenti importanti. Ringrazio in particolar modo Giovanna, Carmela, Rosita, Nunzio e Saverio che hanno esordito quest’anno, ed ovviamente il resto della Compagnia che ha messo a disposizione di tutti l’esperienza. Lo staff tecnico, Luigi Sicondolfi per aver creato la scenografia, la truccatrice/suggeritrice Mirella Santorelli, la Protezione Civile di Avella capitanata da Marco Sodano, Antonio Iervolino, Murgia Arte e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la riuscita della manifestazione”, afferma Riccardo D’Avanzo, regista della MELA.

Prossimi appuntamenti: 8 marzo Battipaglia, 15 marzo Cava de Tirreni, 29 marzo Sturno per quello che si preannuncia essere un tour lunghissimo.

adsense – Responsive – Post Articolo