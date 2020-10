AVELLA. Tamponi su circa 200 residenti, in corso le operazioni da parte dei medici dell’ASL. VIDEO

Sono in corso dalle 9,30 circa le operazioni di screening della popolazione avellana segnalata all’Asl dai medici di base per essere sottoposta al tampone molecolare per essere stata in contatto con positivi o che hanno dei sintomi sospetti che possa far pensare di essere positivi al Coronavirus. Tante le macchine ordinatamente in fila anche se all’appuntamento si sono presentate anche persone non prenotate o addirittura persone da fuori paese che sono stati rimandati a casa. Ecco il nostro servizio realizzato questa mattina sul posto allegato.





