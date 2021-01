AVELLA. Tornano a scuola tutte le classi delle elementari. L’augurio di Chiara Cacace per un ritorno alla normalità

“Domani altri bambini dopo mesi di attesa e di crescita, anche grazie alla DAD, torneranno a scuola. A loro un pensiero speciale con il sorriso, alle maestre un augurio per un percorso di vita importante che riprende, a tutte noi famiglie una speranza di ripresa di normalità che sarà accompagnata da una maggiore responsabilità ed attenzione. Tutti i genitori sono accomunati dallo stesso stato di animo contrastante. Da un lato la certezza che a casa fossero più sicuri e da un altro la voglia di rimettere i bambini nel loro mondo. Mai come in questa fase di ripartenza quasi totale delle attività in presenza è il mondo fuori dalle classi che deve essere responsabile. Diamo fiducia e serenità ai nostri figli con comportamenti ancora più attenti. Siamo uniti dalla stessa voglia e speranza”. Chiara Cacace

