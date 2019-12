AVELLA. Tutto pronto per la VII edizione del Premio “Bassa Irpinia”. Si premiano le Eccellenze

E’ tutto pronto per la serata di gala di domenica 29 dicembre che si terrà al teatro “Domenico Biancardi” di Avella, a partire dalle 20,15, per la settima edizione del Premio “Bassa Irpinia”. Un premio nato nel 2013 in concomitanza della nascita del quotidiano online www.bassairpinia.it, voluto dall’avv. Felice Siniscalchi per premiare le Eccellenze del territorio. Quindici i premiati quest’anno, si va dai medici Carlo Iannace e Pietro Bianco per passare agli istituti comprensivi “Giovanni XXIII” di Baiano all’Istituto “Mos. P. Guerriero” di Avella, dal liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale all’associazione “I Rami del Melo” di Avella, dalla Cooperativa Agricola “Il Guscio” di Visciano alla Pasticceria di Pasquale Pesce di Avella, dal sindaco di Camposano Francesco Barbato al pugile Carmine Tommasone, dal regista Franco Scotto al manager Giovanni Piccirillo, dal poliedrico Angelo Iannelli al Presidente del Parco del Partenio Franco Iovino, fino alla wedding planner Elisabetta Picardi. La serata sarà condotta dalla show girl Carmen Ciniglio e da Roberto Luciano, durante la quale si esibiranno ospiti musicali e non, il tutto ripreso e trasmesso in diretta televisiva su RTG Telegolfo Canale 810 del digitale terrestre oltre che in streaming da Bassairpinia. Tanti gli ospiti attesi e invitati al “Bancardi”, all’appuntamento di fine anno che ormai è diventato una tradizione. Gli stessi saranno accolti dallo Chef Pasticciere Pasquale Pesce che offrirà a tutti i presenti le sue specialità e la cassata avellana, vincitrice quest’anno del prestigioso premio. Da quest’anno il premio sarà identificato con un territorio della bassa Irpinia, si inizia da Avella, grazie all’opera realizzata dall’artista Speronese Armando Sodano, che ha come obiettivo sempre quello di valorizzare il nostro territorio. A tutti i vincitori una litografia raffigurante il Castello Longobardo. L’ingresso al teatro è gratuito.

