AVELLA. Un avellano si esibisce questa sera in Piazza Plebiscito per il concertone di fine anno. VIDEO

Proseguono i preparativi per allestire il concertone di Capodanno che si terrà stasera presso piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. Si tratta dell’evento principale per festeggiare l’arrivo del 2020 in città, e – promosso dal Comune insieme a radio Kiss Kiss – vedrà come protagonisti Stefano Bollani, Daniele Silvestri, e numerosi altri artisti, tra questi uno emergente, l’avellano Matteo De Masi. Il giovane avellano, poco più che diciottenne è stato selezionato dalla Camp Accademy, la scuola che frequenta, associata a Radio Kisskiss, e presenterà l’inedito “Amati” oltre ad una Cover di Coez: “Faccio un casino”. Intanto da alcuni giorni ha pubblicato un suo nuovo lavoro dal titolo “Svoltare” che vi proponiamo.





adsense – Responsive – Post Articolo