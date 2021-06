AVELLA. Un concerto per l’ambiente! Capone & BungtBangt, il 19 giugno all’Anfiteatro avellano

Un concerto per l’ambiente! Capone & BungtBangt sono tra i pionieri dell’ecomusic mondiale, sempre alla ricerca di nuove forme espressive. Quest’estate lanciano un tour del tutto speciale. Non si tratta del semplice concerto serale ma di un’intera giornata durante la quale il pubblico è coinvolto in diverse attività. Come Suona il Caos è un evento assolutamente innovativo che coniuga la potenza della musica alle tematiche dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità. Si comincia la mattina con un gesto d’amore per l’ambiente che ospita il concerto. In collaborazione con Legambiente (partner del tour) e di associazioni legate al territorio, avrà luogo un intervento ecologico come la pulizia di una spiaggia, di un bosco o altro che verrà scelto, di volta in volta, a seconda delle necessità del luogo. Al pomeriggio, un workshop tenuto da Capone, nel quale verrà insegnato come costruire e suonare strumenti fatti con materiali riciclati. Verranno costruiti strumenti con la spazzatura raccolta la mattina durante l’intervento ecologico. Aperto a tutti ed a tutte le fasce d’età, è un momento estremamente significativo per dimostrare la semplicità e la universalità del gesto artistico di Capone Per acquistare i biglietti clicca qui –>https://azzurroservice.vivaticket.it/it/event/come-suona-il-caos/156546?idt=2624 PER INFO BIGLIETTI mail: biglietteria@fondazionecampaniadeifestival.it cell: 3406063508 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.00) organized by CAMPANIA TEATRO FESTIVAL in collaborazione con: ProTeatro Comune di Avella

