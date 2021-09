AVELLA. Un nuovo incendio in serata in località “Sarmola”. Territorio devastato

Non bastava l’incendio che da due giorni sta mettendo a dura prova gli operai dell’antincendio della Comunità Montana Partenio che ha distrutto molti ettari di vegetazione nel Parco del Partenio nella località denominata “Bucalone” che poco fa un nuovo incendio è stato appiccato in località “Sarmola”. Le fiamme anche qui si sono immediatamente propagate a causa del vento. Chi incendia sa che deve agire di sera quando gli uomini dell’antincendio hanno difficoltà a muoversi e gli elicotteri e canadair non volano. Gli assassini dell’ambiente hanno aspettato che gli uomini e volontari si ritirassero per agire.

