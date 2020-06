AVELLA. “Una cartolina per Avella”, il concorso fotografico dell’Associazione I Rami del Melo

Partito oggi il concorso fotografico “una cartolina da Avella”. La manifestazione ideata dall’associazione I Rami del Melo in collaborazione con Avella da amare e con Avella e le sue bellezze ha come obiettivo raccogliere scatti fotografici inediti ritraenti i luoghi più suggestivi della città d’arte. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. I partecipanti potranno inviare all’organizzazione al massimo 3 files di foto inedite ed avranno tempo fino al 31 luglio. Le foto che verranno stampate ed esposte in una mostra fotografica dall’11 al 13 settembre nel palazzo ducale (sala Alvarez de Toledo) saranno giudicate da un’apposita giuria che decreterà i vincitori ai quali andranno dei premi in prodotti tipici e altro messi a disposizione dalle imprese locali. Tutte le foto saranno raccolte e messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto a favore delle famiglie avellane che vivono un momento di difficoltà economica.Il regolamento e la scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito ufficiale della sempre attiva associazione dei Rami del Melo