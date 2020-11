AVELLA. Una valanga di cartoline dei ragazzi delle scuole del territorio animano la piazza web di sogni, speranze e tanta fantasia dedicate al geniale scrittore per ragazzi Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita

di Saverio Bellofatto

Diciamolo…è stupenda l’iniziativa online, promossa dalle associazioni della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella, dedicata al grande scrittore Gianni Rodari.

La manifestazione dal titolo “100 RODARI MARATONA della FANTASIA”, voluta dalla scrittrice e Direttore Artistico Antonietta Gnerre, sta inondando la piazza di Facebook con poesie, filastrocche e disegni dei bambini delle primarie e dei ragazzi delle secondarie di primo grado, tutti ispirati al maestro della fantasia, al genio della parola.

La gioia più grande è vedere la nostra manifestazione inserita negli eventi celebrativi sul sito “100 anni di Gianni Rodari”, a cura di Einaudi Ragazzi, dedicato al centenario della nascita dello scrittore “Un intero portale di eventi, contenuti, percorsi e idee per appassionati piccoli e grandi di Gianni Rodari.”

Per me che sono l’impaginatore delle cartoline pubblicate è una gioia immensa accogliere i sentimenti dei ragazzi che trattano, attraverso la fantasia, anche temi di rilevanza sociale come ambiente, amicizia, amore, speranza. Molte anche le composizioni dedicate alla pandemia che ha investito il nostro pianeta, alla noia della DAD alla voglia di abbracciarsi con gli amici.

Un ringraziamento particolare va al Prof. Domenico Della Pietra dell’IC F.lli Mercogliano – Guadagni di Cimitile, alla Prof.ssa Caterina Capriglione dell’IC Mons. Guerriero di Avella e alla Prof.ssa Raffaella Napolitano dell’IC Giovanni XXIII – Parini di Baiano – Sperone per il coordinamento e l’incoraggiamento dato ai ragazzi.

