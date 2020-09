AVELLA. Un’altra serata da incorniciare all’anfiteatro romano. Bennato incanta, sorpresa Clementino. Video e Foto

Una serata perfetta con tutti gli ingredienti che ne hanno fatto un altro grande successo, il concerto di Edoardo Bennato nell’anfiteatro romano, finanziato dalla Regione Campania, rientra tra quelli che meritano di essere ricordati. Anche se con un numero di spettatori ridotto, causa emergenza Covid, presenti circa 900 spettatori (l’anfiteatro ne può contenere fino a 3000), la serata è stata davvero un successo. Il grande Edo ha proposto molte dei suoi successi ad iniziare da brani scritti e celebri del 1974 fino ad arrivare ai giorni nostri, lo stesso ha rimarcato la sua origine partenopea ed è rimasto entusiasta, come per lo più fanno tutti, della bellezza dell’anfiteatro avellano. Sorpresa a metà serata la comparsa sul palco di Clemetino che ha duettato con il grande Edoardo annunciando l’uscita a ottobre di un brano che lo vede impegnato proprio con il grande della musica rock. Ecco in allegato il video dell’anteprima “Aspettando Bennato” e alcuni brani suonati dal vivo e in particolare l’intervento di Clemntino.









