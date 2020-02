Zoel, è il nome del cane di Valentina, una ragazza speciale che grazie al suo amico a quattro zampe ha iniziato a parlare e a relazionarsi con gli altri. Zoel, il peloso bianco è scomparso da Avella in via san Francesco. La famiglia di Valentina e la stessa vi chiede il vostro aiuto per segnalare l’avvistamento onde permettere alla ragazza di ritrovare il suo amico fedele. Per segnalazioni potete contattare il numero 0818252947.

adsense – Responsive – Post Articolo