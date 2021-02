AVELLA. Ventinove anni, ex calciatore chiede la possibilità di ricongiungersi in Italia con la famiglia

Il suo è un appello rivolto a chi può aiutarlo nel ricongiungersi con la propria famiglia, stiamo parlando di un giovane 29enne della Costa D’Avorio in Italia da alcuni anni per lavorare e aiutare la sua famiglia in patria. Purtroppo le condizioni fisiche della moglie, affetta da una malattia la costringe a non poter camminare e quindi a non poter accudire i suoi due figli minori di 12 e 2 anni. L’appello del marito Freemann è quello che ci sia qualche associazione che possa aiutarlo nel permettere ai familiari di stabilirsi in Italia e cercare di trovare cure adatte alla malattia della donna. Ecco nell’intervista la sua storia.





