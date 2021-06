AVELLA. “VERSO E PER IL NOSTRO FUTURO. COMUNALI 2021”. Il manifesto di “Cambia Avella”

“La necessità di ridare maggior vigore e forza al percorso politico intrapreso cinque anni fa;

la consapevolezza di essere uomini e donne al servizio esclusivo della comunità Avellana;

la volontà ed il coraggio di presentarsi nuovamente al giudizio dei cittadini con libertà assoluta per un percorso di ormai persa speranza;

la necessità di un cambiamento radicale del modo di gestire la res pubblica, caratterizzata in questi anni da lobbi, interessi e vantaggi personali per ribadire con forza e tenacia che il Palazzo Comunale deve essere un Palazzo di vetro, trasparente in tutte le sue sfaccettature in modo che da qualunque parte sia possibile vedere quello che accade al suo interno;

la correttezza e la linearità del comportamento che ci ha contraddistinti alla base delle idee, degli intenti e degli obiettivi che si intendono raggiungere;

la caparbietà di essere Noi protagonisti di una rivoluzione democratica il cui bisogno è oggi presente più che mai nell’anima e nei cuori dei cittadini Avellani;

la determinazione di uomini e donne che con fermezza e spensieratezza ma con molta umiltà, sapranno raccogliere le istanze di quanti saranno disponibili a fornire un contributo per la rinascita di quei valori di solidarietà sociale, di altruismo e di libertà, illuminando e ricostruendo in questo modo, un percorso di civile convivenza ormai perduto a causa di questi anni di malgoverno.

Per un AVELLA LIBERA

adsense – Responsive – Post Articolo