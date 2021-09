AVELLA. Via Alfieri sommersa d’acqua, 5 abitazioni allagate . Danni ingenti

Allagamenti ieri pomeriggio in Via Alfieri ad Avella durante la bomba d’acqua del tardi pomeriggio, cinque famiglie invase dall’acqua dei tombini adiacenti gli ingressi dei garage, 40 cm d’acqua nei garage delle case, acqua provenienti dalla strozzatura della fogna principale che raccoglie tutti gli scarichi generali delle singole fogne di tutte le case del rione cooperative. Sono state le famiglie abitanti in fondo alla strada di Via Alfieri prima della curva ad avere la peggio. Ci sono volute tre squadre di vigili del fuoco i cui interventi sono terminati intorno alla mezzanotte. L’acqua entrava dai rigurgiti dei tombini esterni alle case e dai water dei bagni. È stato allucinante vedere fango, foglie ed escrementi umani venire fuori dai water e dalle vasche da bagno. Danni ingenti alle strutture e ai beni mobili. Non si contano gli elettrodomestici da buttare in una casa è andata persa un’intera raccolta di libri di un certo valore. “Abbiamo visto l’inferno e stiamo ancora a cacciare acqua da casa. Se questo è un paese civile allora c’è ancora tanto da fare”, ha dichiarato un residente.

adsense – Responsive – Post Articolo