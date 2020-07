Avellino 19 luglio 2020. In memoria del giudice Paolo Borsellino eroe dei nostri tempi.

Il Presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Pellegrino Peluso, ha voluto rimarcare l’esempio per le nuove generazioni dell’uomo e del giudice Paolo Borsellino, affinché il suo ricordo non muoia nella crisi dei valori morali ma rappresenti la rinascita di una Nazione volta alla legalità e agli insegnamenti che il nostro Eroe ci ha lasciato. A noi il dovere di chiedere ora e sempre che giustizia sia fatta. A noi il dovere di batterci, in ogni contesto in cui operiamo, per i medesimi valori per cui questi giganti si sono battuti fino alla fine dei loro giorni.

