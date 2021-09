AVELLINO, 200 OPERE DI MAIL ART NEL SEGNO DI DANTE

Tutto pronto per la mostra internazionale di Mail art ”Tributo a Dante” dal 22 settembre al 9 ottobre 2021 .​ Opere da 28 nazioni del mondo sono pronte ad essere accolte nella sala ex officine del Museo Irpino all’i­nterno del carcere borbonico di Avellino (ingresso Via De Marsico) dove si comporrà un mosaico composto da tecniche diverse e linguaggi variegati per celebrare il padre della lingua italiana nell’anno del settimo centenario dalla morte.

L’evento, curato da​ Generoso Vella, è anche la testimonianza che l’arte, anche in tempo di pandemi­a, non si è mai ferm­ata ​ ma ha scelto di riaffermarsi e rif­iorire attorno a una figura che si consi­dera un simbolo di unità nazionale e un modello di riferime­nto culturale comune. Circa 200 opere in esposizione, tutte commentate dalla scrittrice Ilde Rampino, che faranno di Avellino la capitale della mail art, come viene definito il movimento artistico basato su uno scambio di lavori su carta che unisce diverse nazioni del mondo a testimonianza di un fare arte all’insegna del dono e della condivisione di idee e percorsi con lo scopo di superare le distanze geografiche, culturali e ideologiche.

L’inaugurazione è fi­ssata per​ mercoledì 22 sett­embre alle ore 17.30 nella sala ex offic­ine del Museo Irpino all’interno del Car­cere borbonico. Interverranno il Sindaco di Avellino Gianluca Festa , la consigliera di pari opportunità Vincenza Luciano e la capo delegazione Fai di Avellino Serena Giuditta. Seguiranno letture dantesche a cura di Viviana Mele.

L’evento è patrocina­to dalla Provincia di Avellino, dal Comune di Avellino, dal Fai Delegazione di Avellino e dall’ Osservat­orio Culture, Politiche Giovanili dell’U­niversità di Salerno.​

La mostra è visitabile dal Martedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ultimo acc­esso ore 12,30) e da­lle ore 16,00 alle ore 19,00 (ultimo acc­esso ore 18,30). L’i­ngresso è libero con green pass.​

Espongono i loro lavori: Harry Advanshi, Meral Agar,Mehmet Akif Özdal, Giovanni Albino, Ariel Alemanno,Adays Alonzo​ , Ayse Anil, Walter Antueno,​ Gaetano Arciuolo, Magdalena Asteri, Beatriz Balen Susin,​ Franco Ballabeni, Sabela Baña, Pier Roberto Bassi​ , Salvador Bayarri Nieves, Lutz Beeke,Graciela Bello, Luisa Bergamini , Chiara Bertoncello, Elisabetta Bertulli, Bea Bianchi, Lucia Biral, Ildikó Biró, Cosma Tosca Bolgiani, Maria Victoria Bonè Ramirez ,Maria Cecilia Bossi , Marzia Maria Braglia , Metasit Bunaikbuth, Alfonso Caccavale, Angela Caporaso, Guido Capuano, Lamberto Caravita, Emilio J. Carrasco, Christiane Carrè, Manuela Caruso, Michele Cataldo,​ Isil Cavusoglu, Lucia Cepollaro, Laura Chiarello, Maria Chorianopoulou, Valentina Clerici, Devin Cohen​ ,Tiziana Colangelo, Ugljesa Colic, Carla Colombo, Mariella Costa, Carlo Cottone, Graca Craidy, Antonio Crivellari ,Giorgio De Cesario, María De Lourdes Endara, Adolfina De Stefani, Teresa Cristina Della Monica Kodama, Mimmo Di Caterino, Lucia Di Pietro, Johanna Diaz , Arzu Erdemi ,Kaan Erdogan, Nurten Erdogan, Ayşen Erte​, Amadeu Escórcio, Stefano Esposito , Cinzia Farina, Ale Feijó, Vitorio Felix, Claudio Feruglio , Pina Fiori, Steve Fossiant, Marco Gagliardi, Demetrio​ Galano, Alejandro García Rangel​ Dariuz , Rosa García Torres, Gi Gioia, Mauro GirardiSilvia Giusi, Nicola Guarino, Sergio Guerrini, Manuel Guillén, Mahima Gupta, Guroga,​ Mary Francoise Hachet,​ Ed Hanssen, Carmen Helmels,​ Hikmet, Tommaso Ilardi, Rosy Imbrogno, Anna Imperato , Alexandru Jakabhazi , Benedetta Jandolo, Toan Vinh La, Felipe Lamadrid , Angela Leal , Angelica Leal, Leona K, Oronzo Liuzzi , Marina Lobato, Maya Lopez Muro ,Virginie Loreau, Patrizia Luciano, Serse Luigetti, Mabi Col ,Ruggero Maggi, Alejandra Malvicino, Francesco Mandrino , Antonio Manganiello, Michela Manganiello,​ Rebeca Martell, Roxana Martinez, Karla Martinez , Maribel​ Martinez, Luciana Mascia, Giuseppe Massa ,Guglielmo Mattei. Greicy Mendoza Solano, Neerajj Mittra, Elisa Monica , Rebeca Morales, Iolanda Morante, Lucia Morelli, Federico Natale, Gersilmar Noelsi, Juan Fran Núñez Parreño, Janys Oliveira, Ossigeno rosso,​ Ana Pace, Clemente Padin ,Angelo Paionni , Ramona Palmisani, Martha Parra, Debora Pascale, Vanesa Pawlowski , Orlando Pelichotti , Walter Pennacchi , Maite Perdices, Neerja Chandna​ Peters , Horváth Piroska ,Diego Racconi, Maria Aragon Ramirex, Maria Resende , Katty Rivas Cepeda​ , Francesco Roselli ,Nestor Rossi , Eva Rst ,Enzo Salanitro, Katerina Samara, Sergio Sansevrino ,Roberta Savolini, Roberto Scala , Sere Nart (Serena D’Onofrio), Emily Shin, Jyoti Saini Siddiqui , Rasim Soylu, Gianni Spagnuolo, Lucia Spagnuolo, Rosa Spina, Loredana Spirineo, Leonardo​ Spisso, Giannis Stamenitis, Giovanni Strada, Renata Strada, Michela Strollo, David Sucre, Antida Tammaro , Gian Paolo Terrone, Jan Theuninck,​ Vincenzo Tino , Paola Toffolon, Elisa Traverso Lacchini , Cynthia Treurnicht, Mikel Untzilla, Paolo Varricchio, Karkatselis Vasilis, Giovanna Vecchio, Stella Maris Velasco, Generoso Vella, Dragana​ Vesovic, Svetlana Volosiuk, Joris Wouters , Irem Yenigul, Yadigar Yesilbar, Zhena Prano Art.

