Esplode il caso “Villa dei Pini” ad Avellino. 36 tra operatori e pazienti sono risultati positivi al Covid. La casa di cura sita in via Pennini ha fatto registrare questa serie di contagi dopo che una degente del reparto di riabilitazione multidisciplinare ha scoperto di aver contratto il virus. Sono tutti asintomatici escluse due persone, reparto in isolamento.

