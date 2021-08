Durante la mattinata di oggi 3 agosto, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Colombo, per un soccorso ad un uomo di 52 anni, al secondo piano di un edificio del posto. La squadra intervenuta ha aperto la porta e ha affidato la persona ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

adsense – Responsive – Post Articolo