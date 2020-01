Avellino, a fuoco auto nella notte

🔊 Ascolta l'articolo

I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture in città.

Il primo si è verificato alle ore 04’20 in via Francesco Tedesco; le fiamme che hanno avvolto il veicolo in sosta sono state spente e messo in sicurezza Il secondo intervento è stato effettuato alle ore 06’00, sempre in città, e più precisamente in via Giovanni Battista. In questo caso sono state due le auto coinvolte. Anche qui le fiamme sono state spente e messo in sicurezza i veicoli.

