I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 02’00 di questa notte, sono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Salvatore De Renzi, per un incendio di un’autovettura. Le fiamme che hanno interessato il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’auto. Danneggiata anche una seconda auto parcheggiata nei pressi.

